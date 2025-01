Lanazione.it - Piazze con sedie vuote per le vittime. Emozione tra gli studenti in Provincia

Il silenzio danza nel vento gelido di fine gennaio. E richiama alla riflessione nel giorno dedicato alledell’Olocausto. Un giorno che ha un posto d’onore nel calendario della commemorazioni, perchè non si dimentichi quell’orrore e se ne custodisca memoria affinchè non accada mai più. Anche se nel tempo liquido dove tutto scorre via, trattenere la memoria è un compito più impegnativo, perchè impone la conoscenza e l’approfondimento. Ieri la commozione e il ricordo hanno attraversato le tappe degli eventi, tantissimi in tutta la. Ad Arezzo un doppio appuntamento, in "ponte" con Auschwitz dove il sindaco Ghinelli e il vescovo Migliavacca hanno partecipato alle cerimonie nel campo della morte. Al Parco Ducci il primo appuntamento della giornata con la deposizione di una corona d’alloro e gli interventi delle autorità: il prefetto Clemente Di Nuzzo, la vicesindaco Lucia Tanti e il presidente dellaAlessandro Polcri.