Piazza Affari chiude in calo dello 012% nonostante la crescita delle Borse europee

Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in calo dello 0,12% nonostante la crescita delle Borse europee

marginalmente negativa in una giornata di generaleper le: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso0,12% a 36.147 punti, l'Ftse All share in0,10% a quota 38.363. Nel Vecchio continente il listino azionario migliore è stato ampiamente quello di Madrid, che ha chiuso con un aumento dell'1,2%, seguito da Francoforte in rialzo0,7% e da Amsterdam in0,6%. La Borsa di Londra è salita di mezzo punto finale, mentre Parigi ha registrato il lieve0,1%. L'euro è debole (-0,6%) a quota 1,042 contro il dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è sostanzialmente stabile a 109,7 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,65%. Sul fronte dell'energia il prezzo del gas ha chiuso ad Amsterdam con il timido rialzo0,7% a 48,2 euro al Megawattora, mentre il petrolio è stabile sui 73 dollari al barile.