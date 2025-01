Ilfattoquotidiano.it - Perseguitato da due donne: “Mandano di tutto a casa, anche 49 carri funebri. In cinque mesi, 800 episodi. E non so perché”

Quasi cinquantainviati sottosua in, mandati lì per ritirare la sua salma. Uno ogni tre giorni, praticamente. E in totale sono quasi 800 glidi stalking da settembre. Una vera e propria persecuzione, a suo avviso. Iniziata, sostiene, senza un apparente motivo. È la vicenda paradossale che coinvolge un autotrasportatore di 57 anni che vive a Borello, sulle colline di Cesena. Si chiama Paolo Zignani e ha denunciato di essere vittima di stalking da parte di una 36enne e di sua madre, entrambe residenti ad Arezzo.Le duesono indagate dalla procura di Forlì per stalking e procurato allarme dopo la denuncia di Zignani che ha spiegato come sarebbero loro a inviargli aservizi non richiesti. Lo sgomento è iniziato all’arrivo dei– ben 49 quelli in 5– che parcheggiano sottodell’autotrasportatore, con lui che li accoglie incredulo mentre gli operatori gli spiegano che sono lì per ritirare la sua salma.