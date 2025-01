Iodonna.it - Per gli studenti, il Carnevale rappresenta una pausa dalle lezioni. Le scuole chiudono in questo periodo, ma le vacanze scolastiche non sono uniformi in tutta Italia

Leggi su Iodonna.it

Gennaio volge al termine e l’arrivo di febbraio coincide con i primi programmi per il: una festa ancora molto sentita, soprattutto dai più piccoli. Non solo perché finalmente ci si può travestire come i propri supereroi, ma anche perchédell’anno segna anche unaa scuola dopo le festività natalizie. Un momento per ricaricare le energie e godersi qualche giorno di riposo. 8 Feste diin: raggiungibili in treno X2025, tutte le dateLe radici delaffondano nel passato, in celebrazioni che risalgono a riti pagani e festività religiose.