Ilrestodelcarlino.it - Per gli alloggi il Comune ha un piano

"Gli enti locali stanno facendo il massimo con gli strumenti a disposizione, ma è necessario un impegno su scala più ampia per ottenere risultati significativi. Il nostro compito è favorire la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, per mettere in campo risposte che siano realmente efficaci". Lo ha detto l’assessore Kristian Gianfreda ieri in commissione. Ha ricordato il Patto per la Casa, progetto regionale che Rimini è stata prima città ad applicare. Questo percorso ha portato all’apertura di uno sportello dedicato, nato per favorire l’incontro tra proprietari e inquilini e di fornire assistenza pratica a chi cerca informazioni su agevolazioni e strumenti di supporto. Nel pacchetto messo a disposizione dal Patto per la Casa i contributi a fondo perduto fino a 6.000 euro per interventi di manutenzione, riduzioni Imu per chi affitta a canone concordato e garanzie contro la morosità o spese legali fino a 5.