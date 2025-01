Bergamonews.it - Pattinaggio di figura, l’IceLab si gioca le sue chance di medaglia agli europei di Tallinn

Leggi su Bergamonews.it

Da mercoledì 29 gennaio sino a domenica 2 febbraio al Tondiraba Ice Hall di, in Estonia, si svolgerà l’edizione 2025 del Campionato europeo didi. Centosessantadue atleti si daranno batta a colpi di lama per conquistare l’ambito titolo continentale che sarà di viatico per i successivi campionati mondiali di Boston.Grande attesa per la ventiquattrenne zanichese Sara Conti che insieme al suo partner, Niccolò Macii, punteranno a riconquistare la vetta della classifica europea come avvenne nell’edizione 2023 e le premesse ci sono tutte: infatti se la coppia di stanza aldi Bergamo eseguisse delle performances come ai recenti campionati italiani di Varese, la cosa potrebbe realizzarsi.Buone aspettative dianche per Rebecca Ghilardi di Alzano Lombardo che con Filippo Ambrosini vorranno difendere il bronzo conquistato l’anno scorso in Lituania.