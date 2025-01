Pronosticipremium.com - Paredes al Boca a gennaio? La Roma si era cautelata: retroscena Casemiro

Reduce dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese, per laè già tempo di guardare al futuro. I giallorossi hanno finalmente sfatato il tabù trasferta, grazie ad un successo di alto livello dal punto di vista caratteriale. Il focus si sposta ora sull’Europa League, competizione tanto cara ai Friedkin e da onorare fino all’ultimo. L’obiettivo è quello di centrare un posto nei playoff, ma l’ultima giornata del girone risulterà cruciale. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario che è fra le prime della classe in Coppa UEFA.Al tempo stesso, però, dietro le quinte stanno andando in scena gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.