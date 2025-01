.com - Pallanuoto femminile A2 / Il Team Marche Moie sconfitto a Roma, 12-2 per Civitavecchia

Prossimo impegno domenica 2 febbraio alle ore 15,30 al Palablù contro il Volturno. Partita trasmessa in diretta sul Canale 78 del digitale terrestre, 28 gennaio 2025 – Seconda giornata di campionato di serie A2 e, purtroppo, seconda sconfitta per ilIncom acontro il Nautilus.Trasferta impegnativa contro una delle squadre più quotate che mira al salto in A1.La squadra gialloblù, orfana di due giocatrici di esperienza, Di Martino e Mirleni, ha schierato una formazione giovane che ha difeso con grinta e determinazione ed attaccato con forza in tutti e quattro i tempi, meritando il rispetto delle avversarie.Il secondo parziale aveva fatto sperare in un risultato migliore, ma purtroppo a partire dal terzo tempo il Nautilus ha allungato le distanze portando ampiando il divario con un 12 a 2 difficilmente recuperabile.