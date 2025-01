Oasport.it - Pallamano: ai Mondiali 2025 è il momento dei quarti di finale. Tutti a caccia della Danimarca

Dopo il Preliminary Round e il Main Round, aiè arrivato ilfase più calda, quella ad eliminazione diretta, il “Dentro o Fuori”: iniziano idi, il percorso più infiammato e stretto per eleggere la regina iridata di questa edizione del torneo.Croazia-Ungheria (martedì 28 gennaio h 18.00)Superando non pochi tranelli sul suo cammino, la Croazia è riuscita ad arrivare a questo punto del torneo. Avrà il vantaggio, almeno in questo turno, di poter giocare in casa, a Zagabria, cosa da non sottovalutare nel duello contro la rappresentativa magiara, che sin qui ha mostrato unarapida e redditizia.Martinovic, Sipic e Glavas sono pronti ad assaltare il fortino ungherese; dall’altra parte occhio a Ónodi-Jánoskúti, Bánhidi e Lekai.Francia-Egitto (martedì 28 gennaio h 21.