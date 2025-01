Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Vorrei recuperare gli infortunati"

Finita la settimana di stop forzato per la Yuasa Battery Grottazzolina che torna in settimana tipo in vista di un mese di febbraio giocoforza decisivo. Nell’ultimo weekend coach Massimilianoha visto da spettatore interessato la final four di Coppa Italia a Bologna che ha consegnato il trofeo in mano ad una Lube molto giovane ma anche molto solida. Proprio Lube e Perugia sono due delle squadre che la Yuasa avrà ancora sul proprio cammino. Perugia sarà protagonista al Palasavelli domenica 9 febbraio nel secondo match casalingo consecutivo, visto che il 2 febbraio ci sarà sempre al PalaSavelli Milano mentre a Civitanova contro la Lube la Yuasa sarà protagonista nell’ultima gara di campionato il prossimo 2 marzo. Proprio sul momento della Yuasa è arrivato il commento di coach Massimilianoospite domenica sera di After Hours con Brogioni e Zorzi, sottolineando proprio l’importanza di questa settimana di sosta in questo particolare momento di Grotta.