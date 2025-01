Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di mercoledì 29 gennaio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 29? Non sarà una giornata come al solito, poiché il quadro astrale rileva la Luna Nuova in Acquario. Approfondiamo leastrologiche diFox di29, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.29Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Vi sentite carichi e pieni di energia, ma questo potrebbe portarvi a essere un po' troppo agitati. Trovate il tempo per rilassarvi e mettere ordine nei vostri pensieri. Toro - La giornata non sembra delle migliori, ma ogni difficoltà può essere superata con calma e determinazione. In amore, prendete decisioni ponderate. Gemelli - Se dovete discutere qualcosa di rilevante, ora è il momento giusto per farlo.