Oggi si può chiudere per l’arrivo di Saric

Quella odierna potrebbe essere la giornata buona peril cerchio a centrocampo. L’obiettivo del ds Fabio Artico è rinforzare il reparto condi Dariodal Palermo. L’accordo con il giocatore c’è da giorni, poi la richiesta eccessiva da parte dei siciliani (300mila euro) ha portato ad una brusca frenata. Da domenica avrebbero abbassato le pretese, pare a 100mila euro. Richieste che ieri sono passate al vaglio del board bianconero, tanto che si attendeva la fumata bianca già ieri. La questione si è spostata ad. Si attende una chiusura dell’affare in giornata, anche perchè il Cesena, con Calò che sarà fuori causa per squalifica, ha bisogno subito di una pedina a centrocampo. Le alternative non convincono. Si è parlato di Federico Zuccon, mediano classe 2003 scuola Atalanta, già inseguito nella sessione estiva, ora in prestito alla Juve Stabia dove però non ha trovato il campo con continuità, solo sette presenze per lui.