Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Cesare Garelli, volontario sempre in prima linea e fratello del sindaco partigiano

Ultimo saluto,alle 14.30 nella chiesa di San Martino di Casalecchio, aminore di Athos, che fudella cittadina sul Reno dal 1962 al 1971 e deceduto dieci anni fa all’età di 90 anni.aveva 89 anni, non aveva ricoperto incarichi politici di natura diretta, ma per quasi trent’anni, da quando era stato collocato a riposo dal suo lavoro di operaio metalmeccanico, si era dedicato ad attività di volontariato nel campo dell’ambiente e degli eventi cittadini più importanti, come la festa del patrono San Martino, dei sapori curiosi, le feste dell’Unità e il carnevale. "E’ stato un grande organizzatore ma soprattutto un gran lavoratore. Per tanti anni inper ogni iniziativa non solo della Pro Loco. Un punto di riferimento e di raccordo con tanti volontari,con l’esempio e la dedizione per la città", commenta dispiaciuto il presidente di Proloco Casalecchio Insieme, Alessandro Menzani.