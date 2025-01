Oggi attese importanti dichiarazioni di Macron sul museo del Louvre

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 gen. (askanews) – Emmanuelsi recheràalper fare degli annunci in risposta all’allarme sulpiù visitato al mondo, che versa in una situazione di degrado allarmante. “Ci saranno annunci riguardanti ile il suo futuro”, si è limitata a dire la presidenza ai giornalisti lunedì, senza svelare le soluzioni che il capo dello Stato consiglierà. Ilha attirato l’attenzione da quando il suo presidente e direttore, Laurence des Cars, ha lanciato l’allarme in una nota datata 13 gennaio al ministro della Cultura, Rachida Dati. Nel documento vengono elencati i problemi: “Moltiplicazione dei danni in spazi talvolta molto degradati”, “obsolescenza” delle “attrezzature tecniche”, “preoccupanti variazioni di temperatura che mettono a repentaglio lo stato di conservazione delle opere”.