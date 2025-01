Lettera43.it - Nuovo record per l’export di Gnl russo: più della metà è stato acquistato da Paesi Ue

Nel 2024 la Russia ha esportato la cifradi 33,6 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl), aumentando le sue esportazioni del 4 per cento rispetto al 2023. Lo ha riferito il 28 gennaio la Rbc citando i datisocietà di analisi Kpler. Mosca ha così battuto il precedentedel 2022, quando esportò 32,9 milioni di tonnellate di Gnl. I principali acquirenti sono stati ieuropei che hanno rappresentato il 52 per cento del totale delle esportazioni, circa 17,4 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, quattro punti percentuali in più dell’anno precedente. Tra questi spiccano la Francia (6,3 milioni di tonnellate), la Spagna (4,8 milioni di tonnellate), il Belgio (4,4 milioni di tonnellate) e iBassi (1,3 milioni di tonnellate). Il 45 per cento deldi Gnl(15,2 milioni di tonnellate) è invece rappresentato dal mercato asiatico (-3 per cento rispetto al 2023) con in testa Cina (7 milioni di tonnellate) e Giappone (5,7 milioni).