Ilgiorno.it - Nuova vita alle strutture sportive: "Studenti, aiutateci a progettarle"

Leggi su Ilgiorno.it

Protocollo chiuso, iter al via, cronoprogramma definito, progetti “di massima“ delineati: obiettivo maquillage radicale delleesterne delle scuole superiori Argentia e Marconi, "impianti ormai ‘cinquantenni’ e molto ammalorati". Il maxi finanziamento, un milione e 360mila euro, è di Città metropolitana.fasi della progettazione parteciperanno, nell’ambito di un percorso didattico a latere, glie i docenti dei due istituti, storici “conviventi“ nel polo scolastico superiore di via Adda. "Una richiesta – spiega la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – che abbiamo ricevuto direttamente dai dirigenti, e che ci ha fatto particolarmente piacere". Gli interventi hanno una genesi interessante. Gorgonzola, mesi fa, è stata uno tra i pochi Comuni dell’hinterland milanese a rispondere a manifestazione di interesse dell’ente metropolitano per interventi di manutenzione straordinaria di palestre o impianti sportivi all’aperto in istituti scolastici superiori.