Nuova Virtus, vittoria facile. Ma ora c’è subito Rimini

LaCesena ha iniziato il girone di ritorno del campionato di basket di serie B femminile (domani dovrà però recuperare la gara di andata controin programma in riviera) nel migliore dei modi, andando a vincere con facilità (75-41) contro il Basket Rosa Forlì, fanalino di coda del torneo. Con l’esito della gara mai in discussione e con le padrone di casa che hanno preso agevolmente il controllo delle manovre fin dalle prime battute del match, coach Luca Chiadini ha avuto modo di mettere alla prova l’intera squadra su schemi e varianti difensive ancora in fase di rodaggio, nell’ottica del prossimo futuro, quando ad attendere le cesenati ci saranno impegni ben più probanti, a partire appunto dall’altro derby, questa volta contro l’Happy, che condivide con Cesena il quinto posto in classifica, a due punti dalla quarta piazza che verrà dunque raggiunta dalla vincitrice della sfida.