Nuova ferrovia Bologna-Castel Bolognese il comitato | Tunnel per i binari

Imola, 28 gennaio 2025 – “Le nostre comunità meritano soluzioni diverse, che migliorino la qualità della vita senza compromettere il territorio. Abbiamo fatto un’analisi e un lavoro di approfondimento che neanche gli enti locali sono stati in grado di fare: nessuno potrà dire che i cittadini non hanno fatto e detto abbastanza per migliorare la situazione”. I comitati che da mesi di battono per cambiare il progetto del potenziamentorio della lineaalzano il tiro. E riuniti in una neonata compagine che mette insieme i gruppi spontanei di cittadini nati a Imola, Solarolo, San Lazzaro eSan Pietro Terme hanno organizzato ieri sera un affollato incontro al centro sociale La Stalla. Il messaggio finale è chiaro: se davvero non si può fare a meno dell’opera, ilsotterraneo resta l’unica soluzione.