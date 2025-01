Chiccheinformatiche.com - Numero identificazione Tessera Sanitaria: guida alla lettura

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Laè uno strumento fondamentale per i cittadini italiani, utile sia per l’accesso ai servizi sanitari nazionali sia per identificare il titolare in determinate situazioni amministrative. Tra le informazioni presenti su di essa, ildirappresenta un elemento chiave, ma spesso ci si domanda come leggerlo e quale sia il suo significato.Dove si Trova ildidellaIldidellasi trova sul fronte del documento. Esso è riportato accanto ai dati personali del titolare, come il nome e il cognome, ed è indicato in un formato numerico unico. Questo codice è essenziale per identificare il cittadino nei database sanitari e amministrativi.Significato deldidellaIldiè un codice personale e univoco che consente di associare laa un individuo specifico.