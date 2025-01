Iltempo.it - "Non sono ricattabile". Caso Almasri, avviso di garanzia a Giorgia Meloni

Leggi su Iltempo.it

“Non”. Così inizia il video con cuifa sapere di aver ricevuto undidal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi “lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini”, sottolinea la premier. Le accuse? Peculato e favoreggiamento, reati che sarebbero stati commessi nell'ambito della vicenda del generale libico Osama Njeem, arrestato a Torino dalla Digos per un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale e poi rimpatriato a Tripoli, in Libia, per un vizio di forma (“la richiesta di arresto della Corte penale internazionale – evidenzia la premier – non è stata trasmessa al ministero della Giustizia”) che non ha permesso alla Corte d'appello di Roma di convalidare il fermo. L'di“è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano” fa sapere