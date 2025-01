Non sai cos’è successo… le storie più folli e divertenti dello spettacolo italiano

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Bobby Solo in preda all’hashish nepalese e all’anfetamina, Lino Capolicchio pieno di donne e convinto che la moglie lo avvelenasse, Baudo che si infuria con Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonio Ricci che fa scherzi tremendi. Aneddoti fantastici, grandezze e miserie del mondo, raccolte da Alessandro Ferrucci in oltre dieci anni di interviste per “il Fatto Quotidiano”. Ora il meglio (o il peggio, per citare Arbore e D’Agostino) è tutto in “Non saisuccesso.” (Paper First), un libro che “è come un whisky: ogni sera lo apri, ne sorseggi un po’, e poi lo richiudi”, dice l’autore all’Adnkronos. Il 3 febbraio lo presenta alla Feltrinelli di via Appia Nuova, a Roma, insieme a Serena Grandi, Fausto Brizzi e Pino Strabioli (ore 18). “L’idea nasce pensando a Dago e Maurizio Costanzo, a Verdone che ogni giorno osserva le persone e racconta la realtà che lo circonda, per non perdere la memoria di un’epoca clamorosa, oggi che i ragazzi hanno paura delle parole”, prosegue Ferrucci.