Ninja Gaiden 4 | Nuovi dettagli sulla difficoltà

4 sarà difficile o accessibile? Una domanda che trova risposta nelle pagine ufficiali Xbox, dove il produttore Yuji Nakao, ha spiegato cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo capitolo, in termini di4 sarà accesibile a tutti o difficile?Chi proviene dai vecchi, è consapevole di quanto l’esperienza possa risultare più o meno difficile, a seconda del proprio stile di gioco. Naturalmente non ci troviamo di fronte ad un soulslike, tuttavianon è di certo una passeggiata, anche se con2, il team di sviluppo ha reso il tutto più semplice, in base alla scelta della. “Abbiamo voluto un nuovo protagonista per offrire una prospettiva fresca, ma Ryu rimane un simbolo fondamentale della serie.” Questo è quanto affermatoo dal producer, di conseguenza4 combina gli elementi classici della serie, con l’aggiunta di alcune novità, come il movimento ad alta velocità, l’uso di cavi e binari ed altro che tiene il giocatore in tensione.