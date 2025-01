Justcalcio.com - Neymar lascia Al-Hilal con Santos Homecoming Close

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha avuto il suo contratto con al-terminato dal consenso reciproco, con il brasiliano che si è messo a combattere il suo club d’infanzia.I campioni della Saudita Pro League hanno pagato 90 milioni di euro per acquisireda Paris Saint-Germain nel 2023, ma il suo tempo nel Golfo è stato oscurato da infortuni.Ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore mentre rappresentava il Brasile nell’ottobre 2023, tornando 12 mesi dopo ma sostenendo un problema del tendine del ginocchio nella sua seconda partita.Il 32enne ha avuto sette mesi rimanenti sul suo contratto, secondo quanto riferito per un valore di € 150 milioni all’anno, ma quell’accordo è stato cancellato dopo solo sette presenze.Al-ha dichiarato in una dichiarazione: “Il club esprime il suo ringraziamento e l’apprezzamento aper ciò che ha fornito durante la sua carriera in al-e auguro il successo al giocatore nella sua carriera”.