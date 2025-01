Neymar | il Brasile in avanti foglie al-hilal

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 09:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:ha avuto il suo contratto con il club dell’Arabia Saudita al-terminato dal consenso comune.Il brasiliano di 32 anni si è unito al club nell’agosto 2023 ma ha giocato solo sette partite per il club saudita e ha segnato un goal. È stato ferito per un lungo periodo con un infortunio al ginocchio.L’accordo doveva scadere dopo la partecipazione di Al-alla Coppa del Mondo del Club FIFA di quest’anno, che sarà giocata a giugno e luglio negli Stati Uniti.Il club ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata sui suoi canali di social media che “esprime il suo ringraziamento e l’apprezzamento aper ciò che ha fornito durante la sua carriera con al-”.Dichiarazione completa del club pic.