Neonata rapita, Moses scarica la moglie Rosa: "La pancia cresceva, ero convinto che fosse incinta…"

ha fatto tutto da sola e io non sapevo nulla”. Ospite della trasmissione “Cinque minuti”, Acqua Omogo Chiediebere, rispondendo alle domande di Bruno Vespa, ieri sera, ha respinto ogni accusa. Il 43enne del Senegal era stato arrestato martedì scorso assieme allaVespa per il rapimento di una. La 52enne cosentina è in carcere per aver portato via ai genitori naturali la piccolo Sofia di appena un giorno. La bimba era nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Sabato scorso, il Tribunale della città calabrese ha scarcerato(difeso dall’avvocato Gianluca Garritano) perché ritenuto estraneo ai fatti., la difesa diIeri seraha ribadito di non sapere nulla. E ha spiegato che è “stato troppo difficile” non crederle perché si conoscono da tantissimo tempo.