Nel 2023 il pil del Sud è cresciuto dell’15% il doppio che al Nord Ma il reddito disponibile delle famiglie resta più basso del 30%

Il Sud cresce più del, ma i redditino ancora molto più bassi. I Conti economici territoriali aggiornati dall’Istat mostrano che nelil prodotto interno lordo in volume è aumentato dell’1,5% nel Mezzogiorno, dello 0,7% nel-ovest, dello 0,4% nel-est e dello 0,3% nel Centro (+0,7% a livello nazionale). Il-ovest mantiene però il primo posto nella graduatoria del Pil pro-capite, con un valore in termini nominali di 44.700 euro annui, mentre nel Mezzogiorno il livello risulta leggermente inferiore a 24mila euro annui. Ilper abitante del Mezzogiorno, 17.100 euro annui, si conferma il piùdel Paese: la distanza da quello del Centro-(25mila euro annui) supera il 30%. A livello regionale la crescita del Pil in volume più consistente si è registrata in Sicilia e Abruzzo (+2,1% rispetto all’anno precedente), seguite da Liguria (+1,7%), Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (+1,4%), Calabria (+1,3%), Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, Molise, Campania e Sardegna (+1,2%, in tutte le regioni) e Puglia (+1,1%).