Nba, Houston batte Boston trascinata da Amen Thompson

Dopo aver battuto per due volte la scorsa settimana i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference, nella notte Nba una nuova affermazione degliRockets, che ribaltando uno svantaggio di 12 punti nel quarto quarto hanno superato iCeltics campioni in carica per 114-112: decisivo, con 33 punti e il canestro della vittoria a meno di un secondo dalla fine. A Miami, gli Heat hanno battuto gli Orlando Magic per 125-119 ma ci sono voluti due overtime: in luce Herro con 30 punti e 12 assist. I New York Knicks hanno demolito i Memphis Grizzlies 143-106 con 28 punti di Bridges e i Cavs hanno interrotto la loro mini-striscia negativa di tre partite superando i Pistons per 110-91. Per Detroit 4 punti e 3 rimbalzi dell’italiano Fontecchio. A Ovest, ottava vittoria in 10 partite per Phoenix: i Suns hanno vinto contro i Clippers, 111-109.