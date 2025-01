Anteprima24.it - Napoli celebra Pino Daniele, evento per i suoi 70 anni

Tempo di lettura: 3 minutiNel decennale dalla scomparsa di, Nello— musicista, produttore artistico e ideatore dal 2015 del progetto ‘Je sto vicino a te’ dedicato alla memoria del ‘Mascalzone latino’,annuncia unstraordinario per la città di: una festa speciale dedicata al ricordo del fratello, nella sua terra, tra la sua gente e nei luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua arte. Il 19 marzo, giorno in cuiavrebbe compiuto 70, piazza del Gesù a(dalle ore 21) diventerà il cuore pulsante di un grande concerto-tributo: ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, un omaggio musicale e culturale che riunirà amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore. A omaggiare ‘l’uomo in blues’, Antonio Annona, Mario Biondi, Tony Cercola, Clementino, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Raiz, Michele Zarrillo, i 99 Posse e tanti altri ancora.