Napalm Girl chi ha scattato davvero la foto simbolo della guerra del Vietnam? Un documentario riscrive la storia

Ilgrafo in pensione dell’Associated Press Nick Ut, a cui è attribuita la famosadel 1972, ha cercato di impedire al Sundance Film Festival, il più importante festival di cinema indipendente del mondo, di proiettare un film. Infatti in The Stringer, diretto da Bao Nguyen, un gruppo di giornalisti e investigatori sostiene che lagrafia, immagine indelebileamericana inche ha galvanizzato il movimento contro lanegli Stati Uniti, sarebbe stata scattata da Nguyen Thành Nghe, un autistaita ingaggiato dalla NBC che ha venduto le sueper 20 dollari all’Associated Press come freelance o, appunto, stringer. Un’accusa grave considerato che Ut, nato nella provinciaita di Long An nel 1951, per aver immortalato la nota bambina nuda e gravemente ustionata in fuga da un bombardamento ala Trang Bang, ha vinto il Premio Pulitzer e il premio World Press Photo of the Year.