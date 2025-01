Ilgiorno.it - "Nama" alla Martesana. E non chiamatela periferia

"Uno spazio ibrido, socio culturale, apertocomunità". Così viene presentato il ““, Nuovo anfiteatro, che è stato inaugurato il 15 gennaio, con quattro giorni di festa. Il luogo è dentro lo spazio comunale all’interno del parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, l’ingresso da via Agordat, tra via Padova e viale Monza. Talk show, musica, performance artistiche, teatro, allestimenti e tanto altro. Un’occasione in cui sono state presentate al quartiere tutte le potenzialità di questo luogo di socializzazione e di servizi attivati.è un progetto co-finanziato da Fondazione Comunità Milano nell’ambito del progetto “La Città dei Giovani“ e prevede il coinvolgimento di ragazzi under 30 nell’organico gestionale del nuovo centro socio-culturale e la realizzazione di spazi e servizi per la comunità, co-progettati dstessa durante lo scorso inverno.