Amica.it - Musica, maestre: MaxMara veste le musiciste della Filarmonica della Scala

Leggi su Amica.it

La maestria del suono, e quellasartoria. La capacità di generare una melodia al tocco delle dita, e di dar vita al tessuto. L’eleganzamoda incontra l’emozionedal vivo: Max Mara vestirà leper la stagione 2025. L’ispirazione per gli abiti firmati Max MaraDopo aver vestito lediArturo Toscanini, il brand Max Mara arriva nel tempiomilanese. L’orchestra infatti indosserà look creati dal brand: tutti abiti rigorosamente neri, la quintessenza dell’eleganza. Ogni capo, però, si distingue per piccoli dettagli che valorizzano l’unicità di ogni musicista e accompagnano i movimenti tipici del proprio strumento.