Moses Chiediebere perdonerà comunque Rosa Vespa | Forse un giorno riuscirò a chiederle perché mi ha fatto questo

Dopo aver parlato nella trasmissione Cinque Minuti, in cui sottolinea che la moglie hatutto da sola, tenendo all’oscuro sia lui che il resto della famiglia, Omogotorna sul caso che lo coinvolge e che l’ha portato in carcere seppur per poche ore: il rapimento della piccola Sofia nella clinica Sacro Cuore a Cosenza. Lo fa, spiegando a Romina Marceca su Repubblica che è «un essere umano e perdonerò, non sono il diavolo.unandrò a trovarla in carcere e chiederò a lei di dirmimi ha». «L’ho conosciuta 13 anni fa nella chiesa di Santa Teresa a Castrolibero. Lei cantava nel coro, io ero lì per un progetto come mediatore culturale. Ci siamo conosciuti, piano piano ci siamo innamorati. Ci siamo sposati nel 2021», racconta l’uomo.