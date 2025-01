Ilgiorno.it - Morto nello schianto contro il cantiere della rotatoria. Tre persone dell’azienda rinviate a giudizio

Leggi su Ilgiorno.it

Treper omicidio stradale colposo. Sono gli sviluppi dell’indagine condotta dal pm Latorraca a quindici mesi dal tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita Christian Chessa, 23 anni, di Mozzanica, avvenuto sulla e statale 11 durante i lavori per la realizzazionedavanti all’ospedale di Treviglio. La prima udienza, davanti al gup Di Vita si terrà il prossimo 20 maggio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5.30 del 12 ottobre 2023. Christian Chessa, a bordosua moto, si stava recando verso la Same dove lavorava. Giunto all’altezza delera andato dritto verso le barriere in cemento. Alcuni automobilisti di passaggio avevano dato l’allarme. L’avvocato Lombardo, che assiste la famigliavittima, ha nominato un perito che nella sua relazione ha fatto emergere le presunte responsabilitàditta incaricata dei lavori.