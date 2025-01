Ilgiorno.it - Morta Maria Giuseppina Caccia Dominioni Panza: una vita dedicata all’arte

Varese – E’di Biumo, figura centrale nella valorizzazione e tutela della straordinaria Collezionedi Varese. Aveva 67 anni. I funerali si terranno giovedì 30 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Oggiono (Lecco).ha dedicato la suaall'arte e alla promozione di Villa, che dagli anni '50 custodisce una collezione d'arte del XX secolo, divenuta nel tempo nota in tutto il mondo: oltre 200 opere di artisti americani ed europei, ispirate ai temi della luce e del colore, convivono in armonia con gli ambienti antichi, gli arredi rinascimentali e le preziose raccolte di arte africana e precolombiana. In segno di cordoglio, oggi martedì 28 gennaio la bandiera di Villaè stata esposta a mezz’asta. Nata nel 1958 dal conte Giuseppedi Biumo e Rosa Giovanna Magnifico, era la seconda di cinque figli e l'unica femmina.