Monza non si ferma all’alt della polizia | fuga in motorino contromano e sul marciapiede Arrestato

, 28 gennaio 2025 – Unasu un, il buio, le strade prese in. I poliziotti alle calcagna ma sempre a distanza per non mettere a repentaglio la vita di nessuno. E alla fine, il fuggitivo che getta a terra ile prosegue a piedi ma viene bloccato. Tutto succede lunedì 20 gennaio scorso, alle ore 22.30 circa, quando una pattugliadi Stato, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, notaezza di via Magenta angolo via Palestro un ciclomotore di colore scuro che procedeva a fari spenti. Immediatamente i poliziotti impongono l'alt, ma nonostante la richiesta dirsi il conducente del ciclomotore tenta di dileguarsi a velocità sostenuta lungo via Magenta, percorrendo il tratto, creando difficoltà alla circolazione e salendo in alcune fasi anche sul