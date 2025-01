Mistermovie.it - Mister Movie | Your Friendly Neighborhood Spider-Man 3, già stato rinnovato per la terza stagione

Leggi su Mistermovie.it

Non è mai troppo presto per pensare al futuro, soprattutto quando si tratta di un progetto Marvel tanto atteso. La serie animata-Man, prevista per il debutto il 29 gennaio 2025, è già stata rinnovata per una. Sebbene i fan debbano ancora vedere i primi episodi della serie, la Marvel ha già pianificato un futuro solido per l’eroe in rosso e blu.-Man: UnaGià Confermata Prima del Debutto-Man seguirà le avventure di Peter Parker mentre intraprende il suo cammino per diventare-Man. Il giovane Peter sarà doppiato da Hudson Thames, che darà voce al protagonista nel suo percorso di crescita, esplorando la sua vita prima di diventare il supereroe che tutti conosciamo.