Mistermovie.it - Mister Movie | Il trailer di Happy Face mostra Dennis Quaid nei panni di un famigerato serial killer

Leggi su Mistermovie.it

Paramount+ ha rilasciato ilufficiale di, una serie drammatica basata su crimini reali che vedràin un ruolo di grande impatto. Con il debutto fissato per il 20 marzo, la serie si preannuncia come una delle produzioni più intense e toccanti della stagione, ispirata alla vera storia di Melissa G. Moore e alnoto comeprotagonista di: la nuova serie crime di Paramount+class="wp-block-heading">segue la vita di Melissa Reed, interpretata da Annaleigh Ashford, che affronta una verità devastante: suo padre, Keith Hunter Jesperson, è ilconosciuto come. Jesperson ha ottenuto il suo soprannome per aver disegnato faccine sorridenti sulle lettere inviate ai media e alle autorità.