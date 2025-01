Mistermovie.it - Mister Movie | Il Futuro Incerto di Rebecca Hall di Godzilla x Kong dopo il casting del sequel

L’attrice, che ha interpretato la scienziata Dr. Ilene Andrews invs.e nel suo, potrebbe non tornare nel prossimo capitolo del Monsterverse,: The New Empire. Durante un’intervista al Sundance Film Festival per il suo ultimo progetto, Peter Hujar’s Day,ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna conferma riguardo al suo coinvolgimento nel film, lasciando i fan con un grande punto interrogativo suldel suo personaggio.La star difornisce aggiornamenti incerti sul loronel Monsterversele recenti notizie suldelL’assenza dirappresenterebbe un cambiamento significativo per il Monsterverse, considerando che il personaggio della Dr. Andrews ha avuto un ruolo chiave nei film precedenti, in particolare nella relazione trae la piccola Jia, interpretata da Kaylee Hottle.