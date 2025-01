Lanazione.it - Michelle conquista la giuria e vince il Talent

In un’ArteVaria Forum stracolmo di gente, davanti al vicesindaco di Pistoia Annamaria Celesti e allo sponsor Cristina Dolfi di Autodemolizioni Dolfi,Meoni, 15 anni, di Quarrata, ha trionfato alla tredicesima edizione diBusters-l’Acchiappai, il format di Toscana Tv ideato e condotto da Elisabetta Branchetti., studentessa del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia, si è imposta nella categoria junior, pur sul bravissimo Michelangelo Fattori, anche lui studente del Musicale Forteguerri, che ha cantato con la Busters Band, composta da Thomas Borgioli alla chitarra, Melissa Chiti alla batteria ed Emiliano Gargini al basso.ha quindi ricevuto l’ambito riconoscimento: la sua esibizione è stata giudicata dalla commissione di esperti la migliore. Non era semplice, dinanzi a così tante persone che hanno gremito la sala, poter esprimere il proprio meglio, ma i giovani in gara si sono superati,ndo l’emozione del momento.