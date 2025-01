Oasport.it - Merlier vince in volata la prima tappa dell’AlUla Tour. 4° Moschetti, altri due azzurri in top10

Leggi su Oasport.it

Si apre nel segno di uno straripante Timl’AlUla2025, una delle prime brevi corse a tappe della stagione ciclistica internazionale. Lo sprinter belga della Soudal Quick-Step ha dominato ladi gruppo che ha caratterizzato il finale della frazione inaugurale, andata in scena con partenza e arrivo ad Al Manshiyah dopo circa 142 chilometri di gara., campione europeo in carica, ha sfruttato nel migliore dei modi l’ottimo lavoro dei suoi compagni di squadra nella preparazione della, dimostrando una notevole superiorità e centrando il 51° successo della carriera. Il 32enne ha rispettato il pronostico della vigilia, diventando così il leader della classifica generale provvisoria dopo ladelle cinque tappe previste in Arabia Saudita.Il podio odierno è stato completato dal colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) e dall’olandese Maikel Zijlaard (Tudor), rispettivamente in seconda e terza posizione.