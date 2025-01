Spazionapoli.it - Mercato Napoli, arriva il dietrofront: si blocca l’operazione, ADL ci ha ripensato

Leggi su Spazionapoli.it

C’è unin casaper quanto riguarda il: la notizia èta proprio in queste ore,al momento èta. Se è vero che in casac’è grande attesa per quelli che saranno i colpi in entrata e soprattutto il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, è ancora vero che c’è ancora una situazione tutta da monitorare per quanto riguarda ilin uscita.Alcuni elementi all’interno della rosa di Antonio Conte hanno trovato poco spazio fino a questo momento, ed ecco che per loro potrebbe profilarsi anche la cessione. Tra questi di sicuro c’è Cyril Ngonge, allo stato attuale delle cose utilizzato pochissimo dall’allenatore.C’è anche il caso Raspadori che, però, ad oggi sembra destinato a restare, almeno fino al termine delle stagione, salvo dei colpi di scena che potrebbero animare gli ultimi giorni di calcio