Liberoquotidiano.it - Meloni indagata, la notizia arriva alla Camera: sciacallata della sinistra, in Aula è il caos

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgiaper peculato e favoreggiamento nel caso del rimpatrio del libico Almasri: lo rivela in un video la stessa premier, mostrando l'avviso di garanzia che la ha colpita. Il premier risponde subito al fuoco: "È possibile che io sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi, diventi migliore. Ma anche e soprattutto per questo, intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezzaNazione, a testa alta e senza paura"". La, però, viene subito cavalcata d. Troppo goloso l'assist delle toghe rosse. In primis Nicola Fratoianni, che dall'osserva: "Era evidente che non fosse solo un cavillo.", così riferendosi all'avviso di garanzia ricevuto dpremier, così come risultano indagati Nordio, Piantedosi e Mantovano).