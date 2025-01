Liberoquotidiano.it - Meloni indagata, Cruciani sbotta in diretta: "Vendetta dei magistrati!", e si scatena il caos | Guarda

"Ragazzi c'è da ridere!": Giuseppeannuncia così, ina La Zanzara su Radio 25, l'avviso di garanzia alla premier Giorgiasul caso Almasri. Indagati dalla Procura di Roma, oltre al presidente del Consiglio, anche i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, tutti per favoreggiamento e peculato. Un avviso di garanzia che, chiosa, "non vuol dire un ca***zo" e che è "chiaramente unadei!" Il profilo de La Zanzara su X riporta la dichiarazione del giornalista e in calce sino i commentatori, sempre molto "sopra le righe" come tradizione del programma radiofonico cult. "Crucio paura è??", provoca un ascoltatore. I commenti sono equamente divisi tra chi accusadi essere a libro paga delle destre e contemporaneamente gioisce per l'assalto delle toghe e chi, al contrario, accusa la magistratura di una operazione dal sapore politico.