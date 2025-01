Ilfattoquotidiano.it - Meloni da Bin Salman? Cosa diceva nel 2016: “Noi dal mondo islamico non vogliamo regali”. Poi la polemica del 2019 contro la Federcalcio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgiatorna dall’Arabia Saudita, dopo un bilaterale con Binsotto la tenda nel deserto, con “accordi per 10 miliardi di dollari”. Eppure l’apprezzamento diper lo stato arabo non è stato sempre lo stesso, anzi. Nelin una manifestazione di piazza attaccava l’allora premier Matteo Renzi, sconsigliando anche rapporti commerciali: “Quando si va in Arabia Saudita bisogna ricordarsi che lì le donne non hanno diritti, che è prevista la pena di morte per adulterio, e che quando tutto si fa guardando agli accordi commerciali o agli orologi di lusso che puoi portare a casa, forse ti devi vergognare quando dici che stai difendendo alcuni diritti”. “Noi dalnon, nonorologi ma solo rispetto e sicurezza per le nostre donne”, continuava.