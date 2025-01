Lettera43.it - Mediobanca ha bocciato l’offerta pubblica di scambio di Mps

Il consiglio di amministrazione diha rigettatodi«non concordata» lanciata da Monte dei Paschi di Siena. Lo annuncia l’istituto guidato da Alberto Nagel in una nota.è ritenuta «fortemente distruttiva di valore». Nei giorni scorsi, gli analisti avevano messo in dubbio la solidità dell’operazione e la logica industriale e finanziaria dietro aldi Mps. Venerdì la banca senese aveva annunciato il lancio di una ops totalitaria su, valutando Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro. L’operazione prevedeva un premio del 5,03 per cento rispetto al prezzo di chiusura in Borsa di ieri, con un rapporto didi 23 azioni Mps per ogni 10 azioniera subordinata al raggiungimento del 66,67 per cento del capitale di