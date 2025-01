Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca boccia l’offerta del Monte dei Paschi benedetta dal governo: “Ostile e non porta valore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come previsto il consiglio di amministrazione diha rigettatopubblica di scambio su Piazzetta Cuccia lanciata da Mps venerdi scorso, perchè “non concordata” e ritenuta “fortemente distruttiva di”. Lo si legge in una nota dell’istituto guidato da Alberto Nagel.Quindidi Siena su Piazzetta Cuccia “è da ritenersie contraria agli interessi di” e in quanto tale l’offerente dovráre dalla sua almeno il 51% dei soci della preda.”Fermo restando chesi esprimerà sulcon le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge, sulla base dell’analisi del comunicato il consiglio di amministrazione diritienepriva di razionale industriale e finanziario, e dunque distruttiva diper”, conclude la nota.