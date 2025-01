Agi.it - Mattarella, Liliana Segre e la pistola non raccolta

Leggi su Agi.it

AGI -socchiude gli occhi, a riprendere il ricordo. C'era un soldato, un comandante ad Auschwitz, brutale e spietato, feroce. Stava fuggendo per non finire nelle mani dei russi: si toglieva la divisa, gettava via la. Che cadde a poca distanza da lei, che aveva 14 anni e fino allora era stata come un giocattolo di pezza nelle sue mani. "Mi venne l'impulso di prenderla", ammette, "per sparargli. Ma non lo feci. E fu allora che capii". Capì, questa donna che quasi sussurra mentre Sergiol'ascolta attento: "Quell'attimo io capii l'enorme differenza che c'era con lui; mai io per alcuna ragione avrei potuto uccidere nessuno. Diventai una donna di pace". E con una frase preceduta da una premessa, "sono stata molto amata",mostra quale sia la vera vittoria sull'odio e i suoi discepoli.