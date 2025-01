Marsiglia, successo per la mostra "Racines" sulle storie degli emigrati procidani

Leggi su Ildenaro.it

Le millein, in un percorso inedito e suggestivo che ripercorre le rotte che – a partire da inizio ‘800 – hanno condotto gli isolani, soprattutto pescatori,sponde del Mediterraneo, dall’Algeria alla Francia: è stata inaugurata nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura dila. Procida e il viaggio nel Mediterraneo”, ideata dal Comune di Procida in collaborazione con le associazioni “La Fenice”, “La Grande Famille de Procida & Ischia” e “Saint Michel di Mentone”: il percorso, che abbraccia documenti, fotografie e video, sarà visitabile fino al 21 marzo nell’ambito di un più ampio progetto sul turismo delle radici, segmento in forte crescita generato daglie dai loro discendenti che visitano il proprio paese di origine o quello dei propri avi per ritrovare le proprie origini familiari, insieme con luoghi e tradizioni.