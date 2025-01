Serieanews.com - Manchester fa spese in Italia: Serie A saccheggiata, oltre 100 milioni sul piatto

Leggi su Serieanews.com

saccheggia laA: ben 100sul, il colpo di scena è davvero clamorosofain100sulanewsLaA è campionato di passaggio. Quante volte abbiamo sentito questa frase? La nuova frontiera è la Premier League, quello che viene considerato il miglior campionato al momento in questo momento ma anche quello più ricco. Gli introiti per le squadre sono davvero ingenti e molte squadre si possono permettere colpi spendendo cifre che insarebbero a disposizione solo dei top club.Ed il riferimento è a club di media fascia, perché le big, beh, quelle non badano proprio a, anzi. Basti pensare alCity che ha già speso 200di euro e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi.