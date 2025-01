Pronosticipremium.com - Manchester City-Brugge, il pronostico di Champions League: l’Over tra le idee

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e l’ultimo turno della fase a girone unico dista per prendere il via. L’8° giornata della Coppa Campioni ci regalerà tutte le sue partite nella serata di domani 29 gennaio, con la top 8 e la zona playoff che sono ancora da decifrare. Proprio per quanto concerne le ultime posizioni valide per gli spareggi, la gara dell’Etihad Stadium risulterà cruciale.Ad affrontarsi sarannoe Club, in scena alle ore 21:00 con in palio 3 punti pesanti. I Citizens sono a forte rischio eliminazione dopo una prima fase deludente e sono costretti a vincere di fronte al loro pubblico, per strappare il pass per il prossimo turno. I belgi, invece, tenteranno di compiere un’impresa titanica in casa dei campioni d’Inghilterra, solidificando il loro posto nei playoff ed eliminando il club di Pep Guardiola.